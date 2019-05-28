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İnsan Hakları Vakfı Ve Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nden Cezaevi Açıklaması

“HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN GÖRÜŞMELERİ MAHKEME İZNİ OLMAKSIZIN DİNLENİYOR. BU, İNSAN HAKKI İHLALİDİR, SKANDALDIR…”

İnsan Hakları Vakfı Ve Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nden Cezaevi Açıklaması

“HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN GÖRÜŞMELERİ MAHKEME İZNİ OLMAKSIZIN DİNLENİYOR. BU, İNSAN HAKKI İHLALİDİR, SKANDALDIR…”

28 Mayıs 2019 Salı 16:01
İnsan Hakları Vakfı Ve Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nden Cezaevi Açıklaması

“HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN GÖRÜŞMELERİ MAHKEME İZNİ OLMAKSIZIN DİNLENİYOR. BU, İNSAN HAKKI İHLALİDİR, SKANDALDIR…”

Lefkoşa, 28 Mayıs 19 (.): Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, cezaevindeki hükümlü ve tutukluların görüşmelerinin mahkeme izni olmaksızın dinlendiğini kaydederek, bu durumun insan hakkı ihlali ve skandal olduğunu savundu.

İki örgüt,  mahkeme izinsiz telefon dinlemelerinin durdurulmasını, ilgililer hakkında soruşturma başlatılmasını ve telefonları yasaya aykırı bir şekilde dinlenen kişilere devletin tazminat ödemesini istedi.

İnsan Hakları Vakfı ve Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, cezaeviyle ilgili ortak açıklama yaptı.

Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların telefon görüşmelerinin yasa dışı şekilde dinlendiğinin savunulduğu açıklamada, “Araştırmalarımıza göre, bu durum uzun süreden beri sistematik şekilde devam ettiriliyor. Cezaevi personeline bu konuda mahkeme tarafından verilen izin de yok” denildi.

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“MAHKEME VEYA YARGIÇ KARARI YERİNE GETİRİLMİYORSA AĞIR BİR SUÇ İŞLENMİŞ OLUR… 5 YILA KADAR HAPİS VE PARA CEZASI VERİLİR…”

Özel hayatın gizliliğiyle ilgili yasal düzenlemelere işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Mahkeme kararı olmadan telefon görüşmelerinin kaydedilmesi suçtur. Mektupla, telgrafla, telefonla, elektronik posta yoluyla ve benzer yollarla yapılan haberleşmenin gizliliğini ihlal ederek içeriğini kaydeden kişi bu fiili, mahkeme veya bir yargıç tarafından verilen kararı yerine getirmek amacıyla gerçekleştiren bir kamu personeli değilse, ağır bir suç işlemiş olur, 5 yıla kadar hapis cezası ve para cezasıyla cezalandırılır…”

TALEPLER… “DURDURULSUN, SORUŞTURMA BAŞLATILSIN, TAZMİNAT ÖDENSİN”

Açıklamada bu konudaki taleplerini de aktaran İnsan Hakları Vakfı ve Barolar Birliği, İnsan Hakları Komitesi, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin telefon konuşmalarının mahkeme izni olmaksızın dinlenmesinin durdurulmalısını, görüşmeleri kayıt eden kişilerle, süreçle ilgisi olan diğer kişiler için disiplin ve ceza soruşturması başlatılmasını istedi.

İnsan Hakları Vakfı ve Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, telefonları yasaya aykırı şekilde dinlenen kişilere devletin tazminat ödemesini de talep etti.

 (RÇ/GÜL) 

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