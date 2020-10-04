İnsan Hakları Derneği’nden Ab’ye Çağrı

Lefkoşa, 4 Ekim 20 : İnsan Hakları Derneği, Avrupa Birliği’ni (AB); Kıbrıslı Rumların Kıbrıs adına AB üyeliğine alınması sonrası Kıbrıslı Türklere verdikleri ancak yerine getirmedikleri sözleri yerine getirmeye çağırdı.

Dernek genel başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, AB’yi Türkiye’ye karşı sergilediği tutumdan dolayı eleştirerek, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in, Kıbrıs ve Yunanistan'a destek vermesini, “ancak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarından vazgeçmesi ve karasularına kapanarak AB ile daha olumlu angajman olması mahiyetindeki açıklamasını” uluslararası hukuk ve siyasi ahlağa “saygısızlık” olarak niteledi.



Yaptırım tehditlerini de şiddetle protesto eden Işık, AB’nin “Rum yanlısı taraflı” diye nitelediği tavrını kınadı.(EMR/ÖK)