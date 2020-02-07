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İnsan ticareti mağdurlarına 7/24 telefon hizmeti verilecek

İnsan ticareti mağdurlarına, tercümanlardan da yardım alınarak 0542 862 0060 numaralı telefondan 7/24 telefon hizmeti verilecek.

İnsan ticareti mağdurlarına 7/24 telefon hizmeti verilecek

İnsan ticareti mağdurlarına, tercümanlardan da yardım alınarak 0542 862 0060 numaralı telefondan 7/24 telefon hizmeti verilecek.

07 Şubat 2020 Cuma 09:48
İnsan ticareti mağdurlarına 7/24 telefon hizmeti verilecek

Bu hatta ulaşan mağdurlara ücretsiz adli yardım ve destek sağlanacak.
Destek hattıyla ilgili duyuru yapan Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı vatandaşlara, “Eğer sizin veya çevrenizdeki birinin insan ticareti mağduru olabileceğini düşünüyorsanız mutlaka bize ulaşın” çağrısı yaptı.
Telefon görüşmelerinin yeterli olmadığı zamanlarda, yine tercümanlarla birlikte mağdurla yüz yüze görüşüleceği de açıklandı.
Proje kapsamında hazırlanan “Pilot Adli Yardım ve Destek Programı” için 8 farklı dilde 30 tercümanla işbirliği yapıldı ve tercüman havuzu oluşturuldu.
Verilen bilgiye göre, destek için belirlenen numara olan 0542 862 00 60 7/24 ulaşılabilir olacak. İlgili numaraya sesli arama, SMS, Viber, ya da WhatsApp aracılığıyla ulaşılmasının ardından arayan kişinin ana diline veya iyi seviyede konuşabildiği diğer bir dile göre tercümanlarla iletişime geçilecek. 
Kişinin rahat şekilde durumu açıklaması ve program kapsamında uygun adli yardımı ve desteği alması sağlanacak. 

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Telefon görüşmelerinin yeterli olmadığı zamanlarda, yine tercümanlarla birlikte mağdur ile yüz yüze görüşmeler yapılacak. Destek hattının yanı sıra, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, haftanın belirli günlerinde birlik binasında mağdurlara yönelik destek masası oluşturacak ve yüz yüze görüşmek isteyen kişiler mesai saatleri içinde bilgi verecek.
İNSAN TİCARETİ NEDİR? 
“İnsan ticareti, bir kimsenin kandırılarak veya zor kullanılarak çalıştırılması ve bu emekten maddi kazanç elde edilmesidir” denilen duyuruda,  İnsan ticaretinde kişinin rızası yoktur veya rıza baskı ve zorlama ile alınmış olduğundan, rızanın geçerliliği olmadığı kaydedildi.
Buna göre, İnsan ticareti vakalarında, sıklıkla kötü yaşam koşulları ve zorla çalıştırma yöntemleriyle karşılaşılır. 
Bu koşullar ve şartlar şöyle özetlenebilir:
“Kötü koşullarda, sağlıksız ortamlarda barınma, kötü beslenme. Düşük veya sıfır ücret.Çok uzun mesai saati, ağır, tehlikeli, sağlığa zararlı işler. Mağdurlara veya ailesine yönelik şiddet uygulanması veya şiddet ile tehdit. Pasaporta el koyulması.Borç esareti.Tecrit, hapsetme veya gözetleme.Yetkililere ihbar etme tehdidi.Fuhuşa zorlama (mağdurun ailesine, çevresine açıklamakla tehdit) Yasadışı faaliyetlere zorlamak,Madde bağımlılığı aracılığıyla suça teşvik.”
 

Son Güncelleme: 07.02.2020 12:52
Anahtar Kelimeler:
İnsan Ticareti Mağdurları
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