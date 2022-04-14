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İnsan Sağlığına Zararsız Yeni Nesil Lamba

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKK) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda ODTÜ KKK Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Sabah ve ekibinin, COVID-19’a yol açan SARS-CoV-2 de dahil tüm virüsler üzerinde en az yüzde 99,8 öldürme etkili ve insan sağlığına (deriye ve gözler de dahil) hiçbir zararı olmayan UV lamba geliştirdiği kaydedildi.

14 Nisan 2022 Perşembe 11:57
İnsan Sağlığına Zararsız Yeni Nesil Lamba

ODTÜ KKK’den verilen bilgiye göre, geliştirilen lamba virüs öldüren geleneksel UV lambaların insan sağlığına karşı etkilerini ortadan kaldırırken virüs öldürme etkinliğinden ödün vermiyor.

Virüslerle mücadelede UV lambalar oldukça önemli bir yer tutuyor ancak halihazırda kullanılan mevcut teknoloji insan sağlığına karşı kesin olarak deri kanseri riskini de beraberinde getiriyor.

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Bu yüzden, virüs karşıtı geleneksel UV lambaların bulunduğu yerlerde deri kanseri riskinden ötürü insanların ve diğer canlıların bulunmaması gerekiyor. Ek olarak, bazı geleneksel lambalar kapatıldıktan sonra dahi ortama bir süre daha zararlı UV ışınımı yaymaya devam ediyor.

Prof. Dr. Cumali Sabah ve Yüksek Lisans Öğrencisi Ozan Turhan Gündüz’ün iş birliğiyle Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KAL-TEV) bünyesinde gerçekleştirdikleri çalışmayla virüsler üzerinde eşit derece etkili olurken, insanlar ve diğer canlılar için sağlık riski yaratmayan bir UV lamba geliştirildi.

Ürün bu özelliği ile hastaneler, sınıflar, toplu taşıma araçları gibi kalabalık ve virüs bulaşma tehlikesinin yüksek olduğu ortamlarda aralıksız çalışarak ortamda bulunanları virüsten koruyabilecek.

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İnsan Sağlığına Zararsız Yeni Nesil Lamba
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