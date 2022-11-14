İnsan kaçakçısı cezaevine gönderildi!

İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlı Sheıd İmran, dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlı Sheıd İmran’ın Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etme ve İnsan kaçakçılığı suçundan methaldar olduğunu belirtti. Kuşak, 06.11.2022 tarihinde saat 01.00 sıralarında Kırıkkale köyünde yabancı uyruklu 5 kişinin görevli askerler tarafından birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri sırada suçüstü tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlılardan yapılan sorgulamalarında 2022 ayı içerisinde saat 21.00’de ismini bilmedikleri sakallı erkek bir şahsın kendilerini, markasını bilmedikleri kırmızı renkli salon araç ile yasal olmayan yollardan

KKTC topraklarından çıkış yapmaları için olay yerine gittiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, 7.11. 2022 tarihinde alınan ihbar üzerine konu aracın Lefkoşa’da olduğunun öğrenildiğini ve operasyon sonucu zanlının da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevine tutuklu kalmasına emir verdi.(Kamalı Haber)