İnsan kaçakçılığı zanlısı hakkında karar verildi!

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Samet Çetin dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Süleyman Çelik olguları aktardı.

Çelik, kullanımındaki TIR araçla 18 Ekim 2022 tarihinde saat 09.00 sıralarında Girne Limanı’ndan

ülkeye giriş yapan zanlının kullanımındaki TIR araçta yapılan aramada Suriye uyruklu 3 mülteci tespit

edilerek, zanlının insan kaçakçılığı suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde

mültecilerin TIR araca nasıl bindiğini bilmediğini söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın

devam ettiğini, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, suçla bağlantılı başka şahıslar olabileceğini

ifade etti. Polis memuru, alınacak ifadeler ve soruşturulması gereken şahıslar olduğunu belirterek,

zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Mustafa Atakara ise süreye itiraz etmezken, mültecilere tanıtma merasimi yapılıp

yapılmadığını, zanlının üzerinden ne kadar para çıktığını sordu. Polis, tanıtma merasiminin henüz

yapılmadığını, zanlının üzerinden çıkan para miktarının 60 lira olduğunu ifade etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu arada tırın kıb-teke ait malları taşıdığı öğrenildi.