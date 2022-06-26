İnsan Hakları Platformu'ndan 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü Mesajı

İnsan Hakları Platformu, işkenceye maruz kalan kişilerle dayanışmanın yegâne yolunun, işkence, insanlık dışı muamele ve onur kırıcı davranışlara karşı mücadele etmekten geçtiğini kaydetti.

İnsan Hakları Platformu tarafından “26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” nedeniyle yapılan yazılı açıklamada yetkililere uluslararası sözleşmeler nezdindeki sorumlulukları hatırlatıldı ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri istendi.

İşkence yasağının, sadece insanlık nezdinde değil, uluslararası hukuk nezdinde de kayıtsız, koşulsuz ve mutlak olduğu ifade edilen açıklamada “İç hukukumuzun da parçası olan İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Davranış veya Cezalandırmalara Karşı Sözleşme, Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bunu ortaya koymakta ve otoriteleri işkenceyi önleyici tedbirler alma, cezalandırıcı yasal düzenlemeler yapma ve özellikle işkence iddialarının soruşturulması bakımından etkili bir adli ve idari çerçeve oluşturmakla mükellef kılmaktadır” denildi.