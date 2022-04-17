İnsan Hakları Platformu Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe ile bir araya geldi

İnsan Hakları Platformu’ndan verilen bilgiye göre, İnsan Hakları Platformu Direktörü Derya Beyatlı, LGBTİ+ Hakları Program Koordinatörü Erman Dolmacı, İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mülteci Hakları Program Koordinatörü Fezile Osum ve Demokratik Haklar Program Koordinatörü Didem Eroğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile yaptığı görüşmede, insan hakları konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, platformun, insan hakları konusunda çalışmalar yaparak, insan hakları bakış açısını yasama, yürütme ve yargıya yerleştirmeyi hedeflediği ifade edildi, uluslararası insan hakları standartları ile uyumlu bir yerel mevzuatın gerekliliğine işaret edildi, LGBTİ+ haklarının insan hakları olduğu ve gerek yasal gerekse uygulamada LGBTI+’lara yapılan ayrıcmılıkların kabul edilemez olduğu kaydedildi, uluslararası standartlarla uyumlu yasalar için işbirliği çağrısı yapıldı.

Açıklamaya göre, Özdenefe de, İnsan Hakları Platformu ve platform kurucu örgütlerin, insan haklarının farklı alanlarında sürdürdüğü çalışmaları takdir etti, çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğini ve her türlü katkı koymaya hazır olduğunu belirtti.