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İnsan Hakları Platformu Korkmazhan’a açılan davanın insan haklarına aykırı olduğunu savundu

İnsan Hakları Platformu Bileşenleri, Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesiyle Abdullah Korkmazhan’a açılan davanın ifade özgürlüğü ve insan haklarına aykırı olduğunu savundu.

28 Mart 2021 Pazar 10:30
İnsan Hakları Platformu Korkmazhan’a açılan davanın insan haklarına aykırı olduğunu savundu
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Platform Bileşenleri adına Kuir Kıbrıs aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, Sol Hareket üyesi Abdullah Korkmazhan’ın Cumhurbaşkanı’na hakaretten 5 yıla kadar hapis istemiyle mahkemeye çıkarıldığı, 25 bin TL kefalet ve haftada bir polise ispat-ı vücut yapması kararı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde ve başta Anayasa olmak üzere yerel mevzuat çerçevesinde koruma altına alınan ifade özgürlüğü hakkının en temel insan hakkı ve demokrasinin temel taşlarından biri olarak özenle korunması gerektiği vurgulandı.

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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM’nin içtihatları kapsamında korunan ifade özgürlüğünün özellikle siyasilere yönelik eleştirilerde daha geniş çerçevede yorumlandığı savunularak, “AİHM içtihadında çeşitli kararlar altında özellikle orantılılık unsuru kapsamında değerlendirilen cezai yaptırım ve hapis cezaları meselesinin ifade özgürlüğünü derinden yaralanmakta, toplumlarda korku kültürü yaratarak özellikle basının oto sansür tehlikesini arttırmakta” olduğu iddia edildi.

Açıklamada, “Ayrıca Sayın Ersin Tatar’ı Kıbrıs Türk toplumunun iradesine ciddi zararlar verme potansiyeli barındıran böylesi yaklaşımlardan uzak durmaya ve insan hakları ve demokrasiye saygılı olmaya davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

İnsan Hakları Platformu Bileşenleri “Kuir Kıbrıs Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Mülteci Hakları Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği - İnsan Hakları Komitesi”nden oluşuyor.

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Son Güncelleme: 28.03.2021 16:11
Anahtar Kelimeler:
Insan HaklarıMahkemeErsin TatarAbdullah KorkmazhanKktc
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