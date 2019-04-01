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İnsan Hakları Derneği’nden Kıbrıs Rum Tarafına çağrı

İnsan Hakları Derneği’nden Kıbrıs Rum Tarafına çağrı

01 Nisan 2019 Pazartesi 14:14
İnsan Hakları Derneği’nden Kıbrıs Rum Tarafına çağrı

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Rum Yönetimine, üçüncü ülkelerle ittifak kurmak yerine Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirme çağrısında bulundu.

Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, “Derneğimiz Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’a uzlaşmazlığı terk etmeleri ve üçüncü ülkelerle ittifaklar kurmak yerine, Kıbrıs Türkleri ve garantör ülke Türkiye ile ekonomik ilişkilerini geliştirmeleri için çağrı yapmaktadır” dedi.

“Kıbrıs Rum kesiminin kurduğu ittifaklarla bölgeyi savaş tehdidi altında tuttuğunu” söyleyen Işık, Hidrokarbon zenginlikleri konusunda ise, Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Kıbrıslı Türklere düşen payın çözümden sonra verilmesi yaklaşımına kesinlikle izin vermemeleri yönünde çağrı yaptı.

 

Son Güncelleme: 01.04.2019 17:29
Anahtar Kelimeler:
Kktc Insan Hakların Derneği
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