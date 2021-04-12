İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye eleştiri

KKTC İnsan Hakları Derneği, BM’nin, Kıbrıs Türk Halkının 1983 yılında ilan ettiği KKTC’yi tanınmamakla Kıbrıs Türk Halkının uluslararası hukukunu gasp etmekte olduğunu kaydetti.

Dernek, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Halkının referandum hakkının, yalnız federasyon temelli bir devlet tercihi ile sınırlandırılacak bir hak olmadığını da belirtti ve özetle şunları ifade etti:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cenevre’ye K. Rumunun elinden “Devlet” silahını almış olarak gideceği hususunda Derneğimiz tüm siyasi partileri uyarmakta ve uygulanması “İnsanlık Trajedesi” ile 1963 yılında sonuçlanmış olan federasyon rüyasından uyanmaya ve K. Türk halkına daha fazla yanıltıcı umut vermekten vazgeçmeye davet etmektedir.

Amaçlarının anlaşma değil ancak “KKTC’nin tanınmasını” önlemek için görüşmeleri sürdürmekte olduklarını defalarca açıklayan K. Rum ve Yunanistan’ın araç olarak kullandığı bir süreci K. Türk Halkına “Barış” olarak pazarlanması asla kabul edilemez.