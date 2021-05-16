İnsan Hakları Derneğinden AB ve BM’ye eleştiri

Işık yaptığı yazılı açıklamada, BMGK ve AB’nin, İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik tavrına sessiz ve seyirci kaldığını, bunun iki kurumun hükümsüz olduğunun en çarpıcı göstergesi olduğunu savundu.

Işık, “BM ile AB’in hakkına hukukuna başta Kıbrıs olmak üzere hiçbir yer ve ortamda güvenilmeyeceğini derneğimiz önemle vurgulamaktadır” dedi.

Filistin halkına yapıklarından dolayı İsrail hükümetinin top yekûn yargılanması için BM’ye çağrıda bulunan Işık, “Derneğimiz, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ni, Kıbrıs Türk halkına yeni bir Filistin felaketi yaşatılmasına izin vermeyecek olan bağımsızlık iradesine ve en temel insan haklarına saygı göstermeye davet etmektedir” dedi.



