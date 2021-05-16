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İnsan Hakları Derneğinden AB ve BM’ye eleştiri

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Avrupa Birliği(AB) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne  (BMGK) Kıbrıs konusu ve İsrail-Filistin sorununda güvenilemeyeceğini belirtti.

16 Mayıs 2021 Pazar 12:30
İnsan Hakları Derneğinden AB ve BM’ye eleştiri
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Işık yaptığı yazılı açıklamada, BMGK ve AB’nin, İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik tavrına sessiz ve seyirci kaldığını, bunun iki kurumun hükümsüz olduğunun en çarpıcı göstergesi olduğunu savundu.

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Işık, “BM ile AB’in hakkına hukukuna başta Kıbrıs olmak  üzere hiçbir yer ve ortamda güvenilmeyeceğini derneğimiz önemle vurgulamaktadır” dedi.

Filistin halkına yapıklarından dolayı İsrail hükümetinin top yekûn yargılanması için BM’ye çağrıda bulunan Işık, “Derneğimiz, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ni, Kıbrıs Türk halkına yeni bir Filistin felaketi yaşatılmasına izin vermeyecek olan bağımsızlık iradesine ve en temel insan haklarına saygı göstermeye davet etmektedir” dedi.


 

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Son Güncelleme: 16.05.2021 12:44
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