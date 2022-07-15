İnsan Hakları Derneği'nden 15 Temmuz Mesajı...

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Yunan Cuntasının 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta desteklediği darbenin bugünkü iki devletliliğin temelini attığını savundu.

Işık, 15 Temmuz 1974’te Yunan Cuntasının Kıbrıs’ta desteklediği darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıs’ı Yunan toprağı yapmak için Yunan Cuntasının Kıbrıs’ta 15 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirdiği kanlı askeri darbe bugün Kıbrıs’ta var olan mevcut 'Statükonun' iki devletli yapının temelini atmıştır” dedi.

"Atina Yüksek Mahkemesinin 21 Mart 1979’da aldığı kararla Türkiye’nin Kıbrıs’a 20 Temmuz ve 14 Ağustos 1974’te yapmış olduğu iki müdahalenin de yasal olduğunu teyit edildiğine" işaret eden Işık, kararın hukukçu ve siyasiler tarafından dikkate alınması gerektiği görüşünü ifade etti.

Işık, Avrupa Birliğini de "yarım kalmış Yunan Askeri Cuntasının görevini, siyasi yollardan sonuçlandırmayı amaçlayan politikalar izlemek ve uygulamalar yapmakla" suçladı.

Işık, Kıbrıs Türk halkının “bağımsızlık ve egemenlik haklarının” tanınmasının insan hakları temelinde olduğu kadar uluslararası hukukun bir gereği olduğunu ifade etti.