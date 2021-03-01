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İnsan Hakları Derneği KKTC’nin tanınması için çağrıda bulundu

İnsan Hakları Derneği, KKTC’nin tanınması için Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne çağrıda bulundu.

01 Mart 2021 Pazartesi 17:30
İnsan Hakları Derneği KKTC’nin tanınması için çağrıda bulundu
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İnsan Hakları Derneği, KKTC’nin tanınması için Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne çağrıda bulundu.

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İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türklerine uygulanan izolasyon ve ambargonun “İnsan Haklarına” aykırı olduğunu belirtti ve “Bu sürece son verecek tek seçenek olan KKTC’nin tanınması için BM ve AB’ne çağrıda bulunuyorum” dedi.

Kıbrıs Rum Yönetimi ile tek devlet çatısı altında bir anlaşmanın mümkün olmadığını savunan Işık, çözümün KKTC’nin tanınmasına olduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 01.03.2021 18:56
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