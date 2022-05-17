İnsan Hakları Derneği İsveç ve Finlandiya’yı protesto etti

Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Rus saldırı riskine karşı güvenlikleri için NATO’ya katılma girişiminde bulunan İsveç, Finlandiya ve AB’nin Türkiye’nin Kıbrıs garantörlüğüne görüşmeler sürecinde karşı tavır takındıklarını kaydederek, Kıbrıs Türklerine yapılan bu haksızlıkları kınadı.

Yılmaz Işık, AB üyeliğinden haksız olarak dışlanan Kıbrıs Türklerini de Rum’a eşit statüde AB üyeliğine alınması için AB Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen’e çağrı yapmakta olduğunu dile getirdi.