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İnsan Hakları Derneği İsveç ve Finlandiya’yı protesto etti

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, İsveç ve Finlandiya’nın yıllardan beri Türkiye’ye karşı terör örgütlerine destek verdiğini ve NATO’ya katılma aşamasında da destek vermekte ısrar ettiklerini belirterek bunu protesto etti.

17 Mayıs 2022 Salı 18:15
İnsan Hakları Derneği İsveç ve Finlandiya’yı protesto etti

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Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Rus saldırı riskine karşı güvenlikleri için NATO’ya katılma girişiminde bulunan İsveç, Finlandiya ve AB’nin Türkiye’nin Kıbrıs garantörlüğüne görüşmeler sürecinde karşı tavır takındıklarını kaydederek, Kıbrıs Türklerine yapılan bu haksızlıkları kınadı.

Yılmaz Işık, AB üyeliğinden haksız olarak dışlanan Kıbrıs Türklerini de Rum’a eşit statüde AB üyeliğine alınması için AB Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen’e çağrı yapmakta olduğunu dile getirdi.

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Son Güncelleme: 17.05.2022 23:51
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