İnsan Hakları Derneği Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti

KKTC İnsan Hakları Derneği, bugün Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret ederek Cenevre’de Kıbrıs konusunda yapılacak 5+1 konferansla ilgili izlenen “devlet” politikasına tam destek verdiğini açıkladı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, yıllardır ısrarla vurguladıkları Kıbrıs’ta iki devlet varlığından başka bir çözüme olanak olmayacağını kaydetti.



