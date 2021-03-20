banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nerde verdiğiniz sözler!
Nerde verdiğiniz sözler!
Öldürelim ama yiğidin de hakkını verelim
Öldürelim ama yiğidin de hakkını...
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Dağılın
Dağılın
banner376

İnsan Hakları Derneği Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti

KKTC İnsan Hakları Derneği, bugün Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret ederek Cenevre’de Kıbrıs konusunda yapılacak 5+1 konferansla ilgili izlenen “devlet” politikasına tam destek verdiğini açıkladı.

20 Mart 2021 Cumartesi 15:53
İnsan Hakları Derneği Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti
banner337

KKTC İnsan Hakları Derneği, bugün Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret ederek Cenevre’de Kıbrıs konusunda yapılacak 5+1 konferansla ilgili izlenen “devlet” politikasına tam destek verdiğini açıkladı.
Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, yıllardır ısrarla vurguladıkları Kıbrıs’ta iki devlet varlığından başka bir çözüme olanak olmayacağını kaydetti.

banner341
KKTC’nin varlığının kabulü ve tanınmasını sürekli gündemde tuttuklarını belirten Işık, AB’nin Cenevre konferansında masada yer alma hakkının olmadığını da ifade etti.
 

banner360
Son Güncelleme: 20.03.2021 16:53
Anahtar Kelimeler:
Tahsin ErtuğruloğluInsan HaklarıKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basın-Sen: “Mücadelenin her ayağında sokakta olacağız”
Basın-Sen: “Mücadelenin her ayağında sokakta olacağız”
Akıncı: “Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesi geriye atılmış bir adım”
Akıncı: “Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesi geriye atılmış bir adım”
TOCEK: “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ciddi bir yanlış”
TOCEK: “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ciddi bir yanlış”
Pazar günü tam kapanma uygulanıyor
Pazar günü tam kapanma uygulanıyor
Gökçebel'den açıklama
Gökçebel'den açıklama
Ücretsiz PCR testlerine yoğun katılım!
Ücretsiz PCR testlerine yoğun katılım!
“Yeniden birleşme çabalarına öncelik verilmelidir!”
“Yeniden birleşme çabalarına öncelik verilmelidir!”
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nden Bakanlar Kurulu'nun Yüzde 50 Kararına Tepki
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nden Bakanlar Kurulu'nun Yüzde 50 Kararına Tepki
DAÜ giriş ve burs sınavı 19 Haziran’da
DAÜ giriş ve burs sınavı 19 Haziran’da
Girne'de hırsızlık yapan kişinin evinde uyuşturucu bulundu
Girne'de hırsızlık yapan kişinin evinde uyuşturucu bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim