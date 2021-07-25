İnsan Hakları Derneği BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın Maraş’la ilgili açıklamasını kınadı

KKTC İnsan Hakları Derneği, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın Maraş’la ilgili açıklamasını “insan haklarını siyasi ipotek altına alma” girişimi olarak değerlendirdi ve kınadı.