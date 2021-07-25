İnsan Hakları Derneği BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın Maraş’la ilgili açıklamasını kınadı
KKTC İnsan Hakları Derneği, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın Maraş’la ilgili açıklamasını “insan haklarını siyasi ipotek altına alma” girişimi olarak değerlendirdi ve kınadı.
İnsan Hakları Derneği BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın Maraş’la ilgili açıklamasını kınadı
KKTC İnsan Hakları Derneği, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın Maraş’la ilgili açıklamasını “insan haklarını siyasi ipotek altına alma” girişimi olarak değerlendirdi ve kınadı.
25 Temmuz 2021 Pazar 15:30
Dernek yazılı açıklama yaparak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hukuka ve insan haklarına saygılı olma uyarısında bulundu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs’ta yarım asırdır sonuçsuz kalan federasyon temelli çözümsüzlük modelini terk etme çağrısı yaptı.
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