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İnsan Hakları Derneği Başkanı Işık’tan Anastasiadis’e Eleştiri

18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:30
İnsan Hakları Derneği Başkanı Işık’tan Anastasiadis’e Eleştiri

“Kıbrıs Türk halkının devlet ve egemenlik hakkı, Kıbrıs Rumlarından daha az olmadığı gibi, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nda ve uluslararası antlaşma ve hukukta tescillidir”

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Işık, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Güven Yaratıcı Önlemler’le ilgili hazırladığı mektubu ‘aldığı talimatlar temelinde’ gönderdiğini iddia ettiği” gerekçesiyle Rum Yönetimi Başkanı  Nikos Anastasiadis’e tepki gösterdi.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, bunu, "Kıbrıs Türk halkının varlık ve iradesini kabul etmeyen zihniyetin açık ifadesi” olarak değerlendirerek, “Kıbrıs Türk halkının devlet ve egemenlik hakkı, Kıbrıs Rumlarından daha az olmadığı gibi, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nda ve uluslararası antlaşma ve hukukta tescillidir” ifadelerini kullandı.

Işık, "Kıbrıs Türk halkına 'iki devletli' çözümden başka seçenek bırakılmadı" dedi.

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Son Güncelleme: 19.07.2022 00:02
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