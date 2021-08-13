İnsan Hakları Derneği Başkanı Işık, CTP Genel Başkanı Erhürman’ı eleştirdi
KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı eleştirdi.
İnsan Hakları Derneği Başkanı Işık, CTP Genel Başkanı Erhürman’ı eleştirdi
KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı eleştirdi.
13 Ağustos 2021 Cuma 17:30
Erhürman’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Financial Times’a verdiği röportajdan ötürü “ırkçı” yakıştırması yaptığını söyleyen Işık, bunu Kıbrıs Türk halkına yapılmış bir haksızlık ve halkın hak ve çıkarlarına zarar veren bir “sorumsuzluk” olarak niteledi
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