İnsan Hakları Derneği Başkanı Işık, CTP Genel Başkanı Erhürman’ı eleştirdi

Erhürman’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Financial Times’a verdiği röportajdan ötürü “ırkçı” yakıştırması yaptığını söyleyen Işık, bunu Kıbrıs Türk halkına yapılmış bir haksızlık ve halkın hak ve çıkarlarına zarar veren bir “sorumsuzluk” olarak niteledi