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İnsan Hakları Derneği: ”AB’nin yanlı politikaları Doğu Akdeniz’i barut fıçısına çeviriyor”

KKTC İnsan  Hakları Derneği, AB’nin Rum ve Yunan yanlısı politikalarının Kıbrıs sorununun  çözümüne aşılamayacak engeller koyduğunu ve  Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’i barut fıçısına çevirdiğini kaydetti.

28 Kasım 2021 Pazar 17:15
İnsan Hakları Derneği: ”AB’nin yanlı politikaları Doğu Akdeniz’i barut fıçısına çeviriyor”

KKTC İnsan  Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık  AB’nin  Rum tarafını tek taraflı üye almakla Kıbrıs sorununda çözümü  tarihe gömdüğünü ifade etti.

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Işık, AB’nin Kıbrıs’ta bugüne kadar izlemekte olduğu Rum ve Yunan yanlısı politikalarla  amacının anlaşma değil, Kıbrıs Türk halkını teslim almak olduğunu kaydetti.

Işık, “Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de herkesten önce sahip olduğu hak ve hukukuna saygı göstermeleri için derneğimiz AB ve ABD ‘yi uyarmakta ve hiçbir gücün bu hakların üzerinde olmayacağını önemle vurgulmaktadır.” dedi.

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Son Güncelleme: 28.11.2021 19:06
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