İnsan Hakları Derneği: ”AB’nin yanlı politikaları Doğu Akdeniz’i barut fıçısına çeviriyor”

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık AB’nin Rum tarafını tek taraflı üye almakla Kıbrıs sorununda çözümü tarihe gömdüğünü ifade etti.

Işık, AB’nin Kıbrıs’ta bugüne kadar izlemekte olduğu Rum ve Yunan yanlısı politikalarla amacının anlaşma değil, Kıbrıs Türk halkını teslim almak olduğunu kaydetti.

Işık, “Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de herkesten önce sahip olduğu hak ve hukukuna saygı göstermeleri için derneğimiz AB ve ABD ‘yi uyarmakta ve hiçbir gücün bu hakların üzerinde olmayacağını önemle vurgulmaktadır.” dedi.