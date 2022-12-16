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İnsan Hakları Derneği: “AB’nin bağnaz politikaları ile Kıbrıs’ta adalete ve barışa katkıda bulunması beklenemez”

16 Aralık 2022 Cuma 18:03
İnsan Hakları Derneği: “AB’nin bağnaz politikaları ile Kıbrıs’ta adalete ve barışa katkıda bulunması beklenemez”

İnsan Hakları Derneği, "Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk haklarının gasp edilmesine ortak olduğunu" belirterek, Joseph Borrell ve AB’nin "bağnaz" politikaları ile Kıbrıs’ta adalete ve barışa katkıda bulunamayacağını savundu.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Borrell’in, AB üyesi olmadığı halde Türkiye’ye Rusya’ya uygulanan yaptırımlara uyması için baskı yaptığını öne sürerek, Borrell ve AB’nin Rusya ile kurduğu barışçıl diyalog sayesinde bütün dünyayı tahıl kıtlığından kurtaran Türkiye’ye teşekkür etmesi gerektiğini öne sürdü.

Açıklamalarda “AB’nin Kıbrıs’ta da Kıbrıs Türk halkının haklarını savunan bugüne kadar hiçbir açıklaması veya kararı görülmemiştir. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerindeki haklarından Kıbrıs Türk halkının vazgeçmesini istemekle kalmayan AB, Kıbrıs Rumlarını tek taraflı AB üyeliğine alarak ‘Uluslararası Hukuka ve Anlaşmalara’ dayanan bu hakları alenen gasp etmiş bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türklerinin meşru haklarını ortadan kaldıramayacağına işaret edilen açıklamada, “KKTC’nin varlığını BM parametreleri kapsamında kabul etmesi ve izolasyonlar ile ambargoları kaldırması için uyarmaktadır” denildi.

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