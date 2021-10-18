İnsan Hakları Derneği ABD ve Yunanistan’ın açıklamalarını protesto etti

Bu ortamda Doğu Akdeniz’de hiçbir sınır hattı olmayan Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın “savaş” iddiasında bulunmasının tam bir softa şaşırtması olduğunu ifade eden Işık, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarını ihlal ettiği iddiası ile Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu tanımadıklarını resmen ortaya koyduğuna işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki ortaklık haklarını gasp eden Rumlardan ortaklık ve iş birliği beklenemeyeceğini ifade eden Işık, Rum yönetiminden sözde “Federasyon” adı altında bir anlaşmanın hayalden öte bir anlamı olamayacağının bilinmesini istedi ve gerekli kararları alması için Meclis’e çağrı yaptı.

