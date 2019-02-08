İnşaatta ne bulduysa çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ziya Aykol, zanlı, Halit Karadeniz’in Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Aykol, zanlının01-02.02.2019 tarihinde 16.30-07.00 saatleri arasında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Gökhan Çoban’a ait inşaat şantiye alam içerisinde Gönyeli'de sakin Hasan Dayı’nın inşaatının içerisinde muhafaza ettiği l adet küçük Dewalt marka spiral, 1 adet büyük Dewalt marka spiral,l adet Stanley marka hem kırıcı hem karıştırıcı mikser ve 1 adet Sigma marka Fayans kesme makinesini sirkat ettiğini belirtti. Zanlının 07.02.2019 tarihinde Gönyeli’de sirkat edilen eşyaları satmaya çalışırken tespit edildiğini söyleyen Aykol, sirkat edilen eşyalarda zanlının kullanımındaki HA 451 plakalı vanaracm içerisinde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Aykol, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının turist statüsünde olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlı Halit Karadeniz, alacağı olduğu için söz konusu eşyaları çaldığını belirtti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.