Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100850
ALTIN
226.277
DOLAR
5.4458
STERLİN
7.1335
EURO
6.1160
Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu
DİKKATSİZLİK YİNE KAZAYA NEDEN OLDU
İnşaatçılar tutuksuz yargılanacak
İNŞAATÇILAR TUTUKSUZ YARGILANACAK
Taşkıran tutuklu yargılanacak
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Aşır 1 gün daha tutuklu kalacak
AŞIR 1 GÜN DAHA TUTUKLU...
banner282

İnşaatçılar tutuksuz yargılanacak

İnşaatçılar tutuksuz yargılanacak

11 Mart 2019 Pazartesi 17:15
İnşaatçılar tutuksuz yargılanacak

İnşaatçılar tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen ve Hüseyin Kurt adlı çinin yaşamını kaybettiği iş kazasıyla ilgili tutuklanan Şirket direktörü Dilek Orhan, Mimar Erdoğan Tansoy, Sıddık Orhan ve hissedar Kader Orhan Girne’de yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren müfettiş muavini Umut Demir yapımı devam etmekte olan ve müteahhitliğini 8 Construction’un üstlendiği inşaatta, Çalışma Dairesi müfettişinin rapor hazırladığını belirterek, raporda, yaşamını kaybeden işçinin, kişisel koruması olmadan, ayağında terliklerle ve baretsiz olarak çalıştığının tespit edildiğini dile getirdi. Olayla ilgili tahkikatın tamamlandığını ve zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata bu aşamada etki edemeyeceğini dile getiren tahkikat sorumlusu, zanlıların uygun bir kefalete bağlanarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını istedi. Zanlıların Avukatı Serhan Çınar da, zanlıların haklarındaki ihmal iddiaları ve iş sağlığı ve güvenliği yasasına aykırı hareket suçlamalarını kabul etmediklerini belirtti.

Girne Kaza Mahkemesi yargıcı Meltem Dündar da zanlıların, tüm seyahat belgesi kimlik ve pasaportlarına el konularak, yurtdışına çıkış yasağı getirilmesi, 15 günde bir Girne Merkez Karakolu’na ispatı vücutta bulunmaları ve KKTC vatandaşı 1’er kefilin 150’şer bin Türk liralık kefalet senedi imzalaması karşılığında, teminata bağlanarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmaları emrini verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin KurtKazasıDilek OrhanMimar Erdoğan TansoySıddık OrhanKader Orhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 Mart 2019 Salı Gündemi
12 Mart 2019 Salı Gündemi
Çavuşoğlu:
Çavuşoğlu: " Özersay'la Kıbrıs Meselesindeki Güncel Gelişmeler Ve İkili İlişkilerimizi Değerlendirdik"
Cumhurbaşkanlığında, Ses Ve Görüntü Kayıtlarının Alınması Süreciyle İlgili İkinci Toplantı Yapıldı
Cumhurbaşkanlığında, Ses Ve Görüntü Kayıtlarının Alınması Süreciyle İlgili İkinci Toplantı Yapıldı
Avrupa Müzik Geceleri…
Avrupa Müzik Geceleri…
Özersay Çavuşoğlu İle Görüştü
Özersay Çavuşoğlu İle Görüştü
Tatar: “kızılyürek, Akel’den Avrupa Parlamentosu’na Seçilmiş Olsa Ne Olacak?
Tatar: “kızılyürek, Akel’den Avrupa Parlamentosu’na Seçilmiş Olsa Ne Olacak?"
Yarder Ve  Misp  irsen Küçük’ün Vefatı Nedeniyle  Taziye Mesajı Yayınladı
Yarder Ve  Misp  irsen Küçük’ün Vefatı Nedeniyle  Taziye Mesajı Yayınladı
Tkp Yeni Güçler İş Kazaları Hakkında Yazılı Açıklama Yaptı
Tkp Yeni Güçler İş Kazaları Hakkında Yazılı Açıklama Yaptı
Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu
Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi var
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi var

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim