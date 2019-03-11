İnşaatçılar tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen ve Hüseyin Kurt adlı işçinin yaşamını kaybettiği iş kazasıyla ilgili tutuklanan Şirket direktörü Dilek Orhan, Mimar Erdoğan Tansoy, Sıddık Orhan ve hissedar Kader Orhan Girne’de yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren müfettiş muavini Umut Demir yapımı devam etmekte olan ve müteahhitliğini 8 Construction’un üstlendiği inşaatta, Çalışma Dairesi müfettişinin rapor hazırladığını belirterek, raporda, yaşamını kaybeden işçinin, kişisel koruması olmadan, ayağında terliklerle ve baretsiz olarak çalıştığının tespit edildiğini dile getirdi. Olayla ilgili tahkikatın tamamlandığını ve zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata bu aşamada etki edemeyeceğini dile getiren tahkikat sorumlusu, zanlıların uygun bir kefalete bağlanarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını istedi. Zanlıların Avukatı Serhan Çınar da, zanlıların haklarındaki ihmal iddiaları ve iş sağlığı ve güvenliği yasasına aykırı hareket suçlamalarını kabul etmediklerini belirtti.

Girne Kaza Mahkemesi yargıcı Meltem Dündar da zanlıların, tüm seyahat belgesi kimlik ve pasaportlarına el konularak, yurtdışına çıkış yasağı getirilmesi, 15 günde bir Girne Merkez Karakolu’na ispatı vücutta bulunmaları ve KKTC vatandaşı 1’er kefilin 150’şer bin Türk liralık kefalet senedi imzalaması karşılığında, teminata bağlanarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmaları emrini verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.