İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı  gürcafer’in 19 Mayıs Mesajı…

Lefkoşa, 18 Mayıs 20 (.). Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımladı.

Gürcafer mesajında, Atatürk’ün milli mücadelenin en önemli gününü ve cumhuriyeti gençliğe emanet ettiğini belirterek, Büyük Önder, Türkiye Cumhuriyeti’ni gençliğe emanet ederken, 10. Yıl Nutku’nda da ifade ettiği gibi, ülkeyi en medeni ülkelerin seviyesine çıkarmak, milleti en refah kaynaklara sahip kılmak ve milli kültürü muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak gibi hedefler ortaya koyduğunu kaydetti.

Güecafer, “Bizim de en büyük temennimiz, gerek Türkiye Cumhuriyeti gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gençlerimizin siyaset, eğitim, kültür, sanat, spor gibi alanlarda milletimizi gururlandırması ve Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyeti bugünden daha ileri ve medeni seviyelere ulaştırmasıdır.”dedi.



Gürcafer, Türkiye halkına bağımsızlığı ve demokrasiyi getiren Atatürk’ü saygıyla anarak, gençliğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.(YIL/ÖK)