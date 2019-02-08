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İnşaat ve araçlardan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

İnşaat ve araçlardan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

08 Şubat 2019 Cuma 14:44
İnşaat ve araçlardan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

İnşaat ve araçlardan hırsızlık yapan 4 kişi, polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılardan ikisinin, Lefkoşa’da bu yıl içinde birçok araçtan çanta ve para çalan kişiler olduğu belirlendi.

Polis basın bültenine göre, 1 Şubat’ta Gönyeli’de bir inşaat alanında muhafaza edilen Hasan Dayı’ya ait 2 spiral, 1 kırıcı - karıştırıcı mikser ve 1 fayans kesme makinesinin çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.K. (E-23) tutuklandı.

Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda 17 Eylül 2018 tarihinde toprak alan içerisinde park halinde bulunan Engiz Kavak’a ait aracın arka bagaj camının kırılması ve oto teybin çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada da meselede zanlı olarak görülen M.A.Y. (E-22) tutuklandı.

Bu yıl ocak-şubat aylarında Lefkoşa’da park halinde bulunan bazı araçlardan yapılan hırsızlıklarla ilgili soruşturmalarda ise zanlı olarak tespit edilen İ.B. (E-34) ve S.A. (E-27) tutuklandı.

ÇALINANLAR

Bahse konu şahısların ileri sorgulamalarında; Esma Elgin’e ait araçtan sırt çantası ve içerisinde bulunan kişisel eşya ve evraklar; Emel Karadeniz’e ait araçtan çanta ve içerisinde bulunan kişisel eşya ve belgeler ile 250 TL nakit parayı; Nadire Şen'e ait araçtan 1 bayan sırt çantası ve içerisinde bulunan kişisel eşya ve belgeler, 1.150TL, 22 Amerikan Doları ve 15 Euro nakit parayı; Ayşe Malyalı’ya ait araçtan 1 bayan sırt çantası ve içerisinde bulunan kişisel eşya ve belgeler; Samsung S 8 marka cep telefonu, 1700TL ve 50 Stg nakit parayı; Tuğçe Elkıran’a ait araçtan 1 bayan çantası ve içerisinde bulunan kişisel eşya ve belgeler ile 50 Amerikan Doları nakit parayı; İpek Yamak’a ait araçtan 1 el çantası ve içerisinde bulunan çeşitli giysiler; Erdal Özirfanoğlu’na ait araçtan 1 adet bilgisayar çantası ve içerisinde bulunan 1 adet Apple Mac Book Air marka diz üstü bilgisayar; Cemile Oran’a ait araçtan 1 adet sırt çantası ve içerisinde bulunan 1 adet güneş gözlüğünü çaldıkları tespit edildi.
 


(EMR/GÜL)

Son Güncelleme: 08.02.2019 19:00
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