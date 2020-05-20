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İnşaat Taşeronları Birliği, Güney Kıbrıs’ta çalışan ve işlerine dönemeyen vatandaşları kendileriyle çalışmaya çağırdı

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Güney Kıbrıs’ta çalışan ve mevcut durum nedeniyle işlerine dönemeyen vatandaşları, kendileriyle çalışmaya çağırdı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:15
İnşaat Taşeronları Birliği, Güney Kıbrıs’ta çalışan ve işlerine dönemeyen vatandaşları kendileriyle çalışmaya çağırdı
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Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Güney Kıbrıs’ta çalışan ve mevcut durum nedeniyle işlerine dönemeyen vatandaşları, kendileriyle çalışmaya çağırdı.

Birlik Başkanı Osman Amca konuyla ilgili yazılı açıklamasında, covid-19’la mücadele döneminde ülkeden ayrılan yabancı iş gücünün eksikliğinin görülmeye başlandığını anlattı.

“Halkımızın, salgının çoğalma konusundaki hassasiyetinin farkında olduğumuzdan, işçi sıkıntımızı yerel işgücünden sağlama yolunu seçtik” diyen Amca, bu bağlamda Güney Kıbrıs’ta çalışan vatandaşların kurduğu komite ile görüşmelere başladıklarını dile getirdi.

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Amca şöyle devam etti:

“Güney’de çalışan arkadaşlarımızın kapılar kapalı olduğu sürece faturalarını ödemeye, çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak için paraya ihtiyaçları olduğunu, bizlerin de bu salgın bitinceye kadar işgücüne ihtiyacımız olduğunu ve kapılar açılıncaya kadar kısa vadeli bir program ile birlikte çalışmamızı önerdik. Komitede olan arkadaşlarımıza bizlerle çalışabilmeleri için her türlü kolaylığı yapacağımızı anlattık.”

Kabul eden kişilerin kendileriyle uzun süre çalışmalarını beklemediklerini söyleyen Amca “Kapılar açılana kadar el ele vererek yürümeliyiz. Bu zor günlerde her atacağımız adımı birlikte atmalıyız” dedi ve şunları kaydetti:

“Belki aradaki fiyat farkı önemli orandadır. Ama kapılar açılıncaya kadar en azından hem onların ihtiyaçları, hem de bizim ihtiyaçlarımız kısmen sağlanmış olacak. Yalnızca komitede olanlar değil tüm Güney’de çalışanlar bu konuda Birliğimize başvurabilirler”.

Osman Amca, yerel iş gücünün çalışma hayatına kazandırılmasıyla ilgili her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 20.05.2020 14:31
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