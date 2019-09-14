banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103072
ALTIN
272.141
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.1090
EURO
6.2796
Lefkoşa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi
1 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Hava durumu
HAVA DURUMU
Cep telefonları incelenecek
CEP TELEFONLARI İNCELENECEK
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
banner306
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı yeniden Osman Amca

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin 2’nci Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı ve Birlik Başkanlığı’na yeniden Osman Amca getirildi.

İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı yeniden Osman Amca

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin 2’nci Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı ve Birlik Başkanlığı’na yeniden Osman Amca getirildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:04
İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı yeniden Osman Amca

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin 2’nci Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı ve Birlik Başkanlığı’na yeniden Osman Amca getirildi.

Genel Kurulda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu birer konuşma yaparak, icraatları hakkında bilgiler verdi.

Kıbrıs Mühendis Mimarlar Odası Birliği salonunda yer alan Genel Kurulda ilk olarak divan oluşturuldu ardından konuşmalar gerçekleştirildi.Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, konuşmasında, Birlik olarak özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi çalışmaları bulunduğunu belirtti.

Birliğin kurumsallaşması için atılacak adımların da önemli olduğunu vurgulayan Amca, birlik yasasının hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Dijital Dönüşüm Proje Danışmanı Akademisyen Hasan Amca, Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Bora Alaçam, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de genel kurulda konuşma gerçekleştirdi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu konuşmasında, hükümet olarak özellikle kayıt dışılıkla ilgili çalışma başlattıklarını belirtti.Af ile ilgili bir de yasa çalışması yaptıklarını ifade eden Sucuoğlu, yasa tasarısının Ekim ayında Meclis’in açılmasıyla gündeme getirileceğini söyledi.

banner317
Kayıt dışı işçi çalıştırmanın bir insanlık ayıbı olduğuna vurgu yapan Bakan Sucuoğlu, “Özellikle çalışma hayatında kayıt dışılığı kontrol altına almak zorundayız; bununla ilgili mücadele edeceğiz” dedi.

İş kazalarıyla ilgili son 1 buçuk ayda bazı tüzükler geçirdiklerini de belirten Sucuoğlu, tüzüklerin cezai müeyyideler de içerdiğini anlattı.Bakan Sucuoğlu, çalışma izinleri ile Sosyal Sigorta işlemlerinde Pazartesi gününden itibaren online sisteme geçileceğini belirtti.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, ülke ekonomisinde en büyük paydaya sahip olan sektörün inşaat sektörü olduğunu söyledi..İnşaat sektörünün çok daha iyi bir noktaya gelebileceğine inanç belirten Taçoy, yasalara uyulmasının önemine dikkati çekti.

Taçoy, ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi olan su sorununun çözüldüğünü de ifade ederek, ‘Sırada elektrik var, o da çözülecek’ dedi.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, ülkede yatırım ortamlarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ile ilk kez, protokol imzalanacağını da belirtti. Bakan Amcaoğlu, protokolle, ekim ayından itibaren ülkenin iç borcu olan yaklaşık 3 Milyar TL’lik bir kısmın ödenmesine başlanacağını söyledi.

Amcaoğlu ‘Artık bir şeyler söylemek değil yapmanın zamanı geldi’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 14.09.2019 15:33
Anahtar Kelimeler:
Osman Amcaİnşaat Taşeronları Birliği Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, liglerin başlaması dolayısıyla futbol camiasına başarılar diledi
Tatar, liglerin başlaması dolayısıyla futbol camiasına başarılar diledi
15 Eylül 2019 Pazar Gündemi
15 Eylül 2019 Pazar Gündemi
Akıncı: “Barış, huzur, eşitlik ve güvenlik içinde bir gelecek halkımızın hakkıdır”
Akıncı: “Barış, huzur, eşitlik ve güvenlik içinde bir gelecek halkımızın hakkıdır”
Taçoy Drift yarışlarına katılan ilk kadın pilot Erçoban’ı kabul etti
Taçoy Drift yarışlarına katılan ilk kadın pilot Erçoban’ı kabul etti
Abla kardeş kocalarını bırakıp PUBG'de tanıştıkları kişiye kaçtı
Abla kardeş kocalarını bırakıp PUBG'de tanıştıkları kişiye kaçtı
Gürcafer patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi
Gürcafer patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi
Kalavaç’ta yarın kültür festivali var
Kalavaç’ta yarın kültür festivali var
Verigo Festivali başladı
Verigo Festivali başladı
İsmet Tatar “taş Olmak” Sergisi Emaa Başkent Sanat Merkezi’nde 19 Eylül’de Açılıyor
İsmet Tatar “taş Olmak” Sergisi Emaa Başkent Sanat Merkezi’nde 19 Eylül’de Açılıyor
Daü 40. Yıl Senfonik Konseri, Salamis Antik Tiyatro’da Gerçekleştirildi…
Daü 40. Yıl Senfonik Konseri, Salamis Antik Tiyatro’da Gerçekleştirildi…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim