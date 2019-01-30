İnşaat sektörüne yabancı işçi ön izin başvuruları durduruldu



İnşaat sektörüne getirilecek yabancı işçi ön izin başvuruları, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı ve gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından önlemlerdeki hassasiyet yerine getirilene kadar durduruldu.



Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sektörde yapılan çalışmalarda, derhal iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınması gerektiği, aksi halde bu kararın süresiz geçerli olacağı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, denetimlerin artırılarak sürdürüleceği vurgulandı.



