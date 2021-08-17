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İnşaat Müteahhitleri Pazartesi Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), sorunları çözümlenmediği gerekçesiyle yapacağını duyurduğu eylemlerine Pazartesi günü araçlı eylem başlayacağını açıkladı.

17 Ağustos 2021 Salı 09:19
İnşaat Müteahhitleri Pazartesi Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu dün 18,00’de eylem gündemiyle toplandı.

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Bir dizi eylem kararı alan KTİMB Yönetim Kurulu, eylemlerine 23 Ağustos Pazartesi günü itibari ile araçlı eylem başlatarak start vereceğini açıkladı, eyleme birçok örgütün de katılımının sağlanması için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

KTİMB’den önceki gün yapılan açıklamada, önceden alınmış olan ve bir süreden beri görüşme yoluyla aşmaya çalıştığı sorunların çözülmemesi, çözülmesi yönünde herhangi bir adımın atılmamış olması, her geçen gün ülkenin sosyal ve ekonomik olarak daha kötüye gitmesi ve buna karşın hükümetin kendi derdine düşkünlük sergileyerek sorunlara karşı umarsızlık sergilemesi gerekçesi ile eylem başlatılacağı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
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