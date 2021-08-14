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İnşaat Müteahhitleri Pazartesi eylem gündemiyle toplanıyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Yönetim Kurulu’nun, alınmış eylem kararını yürürlüğe koyma gündemi ile Pazartesi günü toplanacağı açıklandı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:30
İnşaat Müteahhitleri Pazartesi eylem gündemiyle toplanıyor

Birlikten yapılan açıklamaya göre KTİMB’nin eyleminin Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO) eylemi ile birleştirilmesi hususunda mutabakata varıldı.

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Açıklamada, eylem gerekçeleri; “önceden alınmış olan ve bir süreden beri görüşme yoluyla aşmaya çalıştığı sorunların çözülmemesi, çözülmesi yönünde herhangi bir adımın atılmamış olması, her geçen gün ülkenin sosyal ve ekonomik olarak daha kötüye gitmesi ve buna karşın hükümetin kendi derdine düşkünlük sergileyerek sorunlara karşı umarsızlık sergilemesi” olarak belirtildi.
Eyleme birçok örgütün de katılımının sağlanması için önümüzdeki hafta görüşmeler yapılacağı kaydedildi

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Son Güncelleme: 14.08.2021 21:21
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