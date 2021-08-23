İnşaat Müteahhitleri bugün Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak

Bir dizi eylem kararı alan KTİMB Yönetim Kurulu, eylemlerine bugün itibari ile araçlı eylem başlatarak start verecek..

Eyleme birçok örgütün de katılımı bekleniyor..

KTİMB’den yapılan açıklamada, önceden alınmış olan ve bir süreden beri görüşme yoluyla aşmaya çalıştığı sorunların çözülmemesi, çözülmesi yönünde herhangi bir adımın atılmamış olması, her geçen gün ülkenin sosyal ve ekonomik olarak daha kötüye gitmesi ve buna karşın hükümetin kendi derdine düşkünlük sergileyerek sorunlara karşı umarsızlık sergilemesi gerekçesi ile eylem başlatılacağı kaydedilmişti.



