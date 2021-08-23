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İnşaat Müteahhitleri bugün Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), sorunları çözümlenmediği gerekçesiyle bugün araçlı eylem yapacak..

23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:00
İnşaat Müteahhitleri bugün Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak

Bir dizi eylem kararı alan KTİMB Yönetim Kurulu, eylemlerine bugün itibari ile araçlı eylem başlatarak start verecek..

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Eyleme birçok örgütün de katılımı bekleniyor..

KTİMB’den yapılan açıklamada, önceden alınmış olan ve bir süreden beri görüşme yoluyla aşmaya çalıştığı sorunların çözülmemesi, çözülmesi yönünde herhangi bir adımın atılmamış olması, her geçen gün ülkenin sosyal ve ekonomik olarak daha kötüye gitmesi ve buna karşın hükümetin kendi derdine düşkünlük sergileyerek sorunlara karşı umarsızlık sergilemesi gerekçesi ile eylem başlatılacağı kaydedilmişti.

 

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Son Güncelleme: 23.08.2021 08:40
Anahtar Kelimeler:
İnşaat Müteahhitleri Araçlı Eylem
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