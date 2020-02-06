İnşaat Müteahhitleri Birliği Lefkoşa’da araçlı eylem başlattı

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda toplanan tüm ilçelerden gelen bir çok iş aracı 10:15 sıralarında Başbakanlık önüne doğru harekete geçti.

Eminamenin devam etmesi ve imarla ilgili belirsizliklerden kaynaklanan mağduriyete dikkat çeken Birlik tarafından dün yapılan açıklamada, “İnşaat sektöründe emek veren çalışanların ve bölge halkının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve ülke ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi için tüm diyalog kanallarını samimiyetle ve iyi niyetle zorlamamıza rağmen netice alamadığımızı ve gelinen noktada son çare olarak gördüğümüz eylem yoluna başvurmak durumunda kaldık” denildi.



