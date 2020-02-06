İnşaat Müteahhitleri Birliği Lefkoşa’da araçlı eylem başlattı

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda toplanan tüm ilçelerden gelen bir çok iş aracı 10:15 sıralarında Başbakanlık önüne doğru harekete geçti.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “Gazimağusa- İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamasıyla, emirnamenin devam etmesi ve bu çerçevede imarla ilgili belirsiz ortamın sürmesinden” dolayı üyelerinin ve bölge halkının mağdur edildiği gerekçesiyle Lefkoşa’da araçlı eylem başlattı.
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda toplanan tüm ilçelerden gelen bir çok iş aracı 10:15 sıralarında Başbakanlık önüne doğru harekete geçti.