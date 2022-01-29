İnşaat Müteahhitleri Birliği, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin ücretsiz tadilatına talip oldu

KTİMB’den yapılan yazılı açıklamada, Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin bina sıkıntılarının gündeme düşmesi üzerinde KTİMB Yönetim Kurulu’nun çevrimiçi toplantı yaptığı kaydedildi.
29 Ocak 2022 Cumartesi 16:15
Son Güncelleme: 30.01.2022 01:30
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), İskele’de Sınırüstü yakınlarındaki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin tadilatını ücretsiz yapmaya hazır olduklarını duyurdu.
KTİMB’den yapılan yazılı açıklamada, Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin bina sıkıntılarının gündeme düşmesi üzerinde KTİMB Yönetim Kurulu’nun çevrimiçi toplantı yaptığı kaydedildi.