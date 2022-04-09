İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulu yapıldı

Odadan yapılan açıklamaya göre, Divan Başkanlığını Seran Aysal, sekreterlikleri de Yeşim Binarbaşı ve Damla Sarper Karadeniz’in yürüttüğü toplantıda, divan tarafından Genel Kurula gönderilen mesajlar okundu.

Genel Sekreter Abdullah Ekinci tarafından okunan faaliyet raporunun ardından, toplantı Sayman Ahmed Erkmen tarafından mali raporun okunması ve oy birliği ile aklanmasıyla devam etti.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığına Gürkan Yağcıoğlu seçildi. Organ seçimleri ve sonuçlarının açıklanması sonrasında dilek ve temenniler ile genel kurul tamamlandı.

İnşaat Mühendisleri Odası 45. Dönem Genel Kurulu seçimleri sonucunda Oda Organlarında görev dağılımı şöyle:

Başkan: Gürkan Yağcıoğlu

Yönetim Kurulu Üyeleri: Abdullah Ekinci- Genel Sekreter, Ahmed Erkmen- Sayman, Hüsnü Coşan- Yönetim Kurulu Faal Üyesi, Gözde Oğuz- Yönetim Kurulu Faal Üyesi, Gökçe Kızıldere- Yönetim Kurulu Üyesi, Ayşe Pekrioğlu Balkıs - Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu: Aygün Önel, Nüzhet Kortun Evliya.