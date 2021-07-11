banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
11 Temmuz 2021 Pazar gündemi
11 Temmuz 2021 Pazar gündemi
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Gerçek intihar bu olur!
Gerçek intihar bu olur!
banner376

İnönü Şehitleri yarın anılıyor

İnönü Şehitleri, şehit edilişlerinin 63’üncü yıl dönümünde yarın anılıyor.

11 Temmuz 2021 Pazar 13:00
İnönü Şehitleri yarın anılıyor

12 Temmuz 1958 tarihinde çalışmak üzere köylerinden Gazimağusa’ya seyahat ettikleri sırada pusuya düşürülerek şehit edilen 11 köylü için yapılacak tören saat 19.00’da İnönü köyündeki İnönü Şehitliği’nde düzenlenecek.

banner341
Protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’nün konuşması ve din görevlisi tarafından şehitler için okutulacak duanın ardından sona erecek.

Törene katılacakların maske takması ve sosyal mesafeyi koruması istendi.

banner360
Son Güncelleme: 11.07.2021 13:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Milyon TL’lik ikinci destek ödemesini yapılıyor
15 Milyon TL’lik ikinci destek ödemesini yapılıyor
Hızal'dan Asil Köylü heykeli açıklaması
Hızal'dan Asil Köylü heykeli açıklaması
Tatar, 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı
Tatar, 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı
Saner, 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı
Saner, 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı
Amcaoğlu, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı
Amcaoğlu, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı
Kıbrıslı Türk opera sanatçısı Bas Attila Manizade  KKTC'de İlk kez anıldı
Kıbrıslı Türk opera sanatçısı Bas Attila Manizade  KKTC'de İlk kez anıldı
“Özgür basın demokrasinin nefes borusu”
“Özgür basın demokrasinin nefes borusu”
Çakıcı, hükümeti eleştirdi
Çakıcı, hükümeti eleştirdi
Mehmet Kradal'ın evine yılan girdi
Mehmet Kradal'ın evine yılan girdi
Temizlikte iki belediye arasında fark dikkat çekiyor
Temizlikte iki belediye arasında fark dikkat çekiyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim