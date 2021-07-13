banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Afet hanım Akıncı’ya mı oy vermiş!
Afet hanım Akıncı’ya mı oy...
Pes mi yoksa bravo mu?
Pes mi yoksa bravo mu?
Yiyenler ve yemek için sırada bekleyenler…
Yiyenler ve yemek için sırada...
13 Temmuz 2021 Salı gündemi
13 Temmuz 2021 Salı gündemi
banner376

İnönü şehitleri anıldı

İnönü Şehitleri, şehit edilişlerinin 63’üncü yıl dönümünde dün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törenle anıldı.

13 Temmuz 2021 Salı 09:15
İnönü şehitleri anıldı

12 Temmuz 1958’de çalışmak üzere köylerinden Gazimağusa’ya seyahat ettikleri sırada pusuya düşürülerek şehit edilen 11 İnönülü için, köydeki İnönü Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmaya “Biz hiç bir zaman geçmişi unutmadık, unutturmayacağız” sözleriyle başladı ve bu topraklarda var oluş mücadelesinde önemli aşamalardan geçildiğini, bu mücadelenin ise 1974 öncesine gittiğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkını azınlık duruma düşürmek isteyenler olduğunu belirttiği konuşmasında, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devletin işbirliğinin ortaya çıkmasıyla bir anlaşmanın kabul edilebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişin asla unutulmayıp unutturulmaması gerektiğini söyledi.

SANER

banner341
Başbakan Ersan Saner de törende yaptığı konuşmada, “Kıbrıs’ta işgal ve istila varsa doğrudur çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti 1963’te Kıbrıslı Rumlar tarafından işgal edildi” diyerek, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanmasıyla barış ve huzur içinde yaşadığını belirtti.

Saner, iki eşit egemen devlet temelinde bir çözüm dışında herhangi bir çözüm modelinin kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının bunu seçimlerde açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

Ersan Saner, yaşanan tarihi geçmişi gelecek kuşaklara anlatmanın bir borç olduğunu da sözlerine ekledi.

ÖNCÜ

Törende  İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü de konuşma yaptı.

Öncü, yurt topraklarının korunması ve bayrağın dalgalanması için birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek gelecek nesillere aktarmanın önemine işaret etti.

Ali Öncü, Kıbrıs Türk halkına düşen görevin, şehitlerin kanlarıyla sulanan emanet vatan topraklarını koruyarak gelecek nesillere devretmek olduğunu kaydetti.

İnönü şehitlerini anma töreni, din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla son buldu.

banner360
Son Güncelleme: 13.07.2021 09:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel'in şoförü Covid-19 pozitif
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel'in şoförü Covid-19 pozitif
KTAMS, Radyoloji Servisi'nde grev yapacak
KTAMS, Radyoloji Servisi'nde grev yapacak
Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Gazileriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Gazileriyle buluştu
Gazeteci Serhat İncirli’nin programı yayından kaldırıldı
Gazeteci Serhat İncirli’nin programı yayından kaldırıldı
Basın-sen: “İncirli’nin işine son veriliş biçimi yasaya aykırı ve etik dışı”
Basın-sen: “İncirli’nin işine son veriliş biçimi yasaya aykırı ve etik dışı”
Afet hanım Akıncı’ya mı oy vermiş!
Afet hanım Akıncı’ya mı oy vermiş!
Kamusen akaryakıt zammını eleştirdi
Kamusen akaryakıt zammını eleştirdi
Korkmazhan, akaryakıt zammının geri alınmasını talep etti
Korkmazhan, akaryakıt zammının geri alınmasını talep etti
Türk-sen: “Yeni asgari ücret acilen belirlenmeli”
Türk-sen: “Yeni asgari ücret acilen belirlenmeli”
Büyükoğlu: “Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa sabitlensin"
Büyükoğlu: “Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa sabitlensin"

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim