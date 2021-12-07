İnik: "Larnaka Büyük Cami'ye yapılan saldırı kabul edilebilir değildir"

Din Görevlileri Birliği Başkanı Gökan İnik, son yıllarda Güney Kıbrıs Rum kesiminde artan ırkçılık ve İslam karşıtlığının giderek nefrete ve İslam düşmanlığına dönüştüğünü, inanç özgürlüğünün bir kez daha çiğnendiğini belirtti.

İnik, Din Görevlileri Derneği adına yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta camilere yönelik bu insanlık dışı saldırıların ilk olmadığını, daha önce de Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa camisine Molotof kokteyli atılıp yakılmak istendiğini hatırlattı.

İnik, yine Güney Kıbrıs’ta Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağının asılması ve 2 Aralık akşamı Larnaka Büyük Cami’ye yapılan saldırıların ırkçı zihniyetin yansımaları olduğunu kaydetti.

“Larnaka Büyük Camisine yapılan saldırı kabul edilebilir değildir. Bu saldırıyı lanetliyor ve şiddetle kınıyoruz.” İfadelerini kullanan İnik, Rum Yönetimi’nin bir an önce Müslümanların kutsalına yapılan bu alçakça saldırının faillerine gereken cezayı vermesi ve Müslümanların ibadethanelerine saldırı fırsatı kollayanlara gerekli caydırıcı cezai önlemleri alması gerektiğini de sözlerine ekledi.