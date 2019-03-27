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İngiltere’nin AB’den çıkmasına ilişkin hazırlıklar

İngiltere’nin AB’den çıkmasına ilişkin hazırlıklar

27 Mart 2019 Çarşamba 09:59
İngiltere’nin AB’den çıkmasına ilişkin hazırlıklar

İngiltere’nin, Avrupa Birliği’nden çıkması (Brexit) çerçevesinde Güney Kıbrıs’taki hazırlıkların sürdüğü belirtildi.
Alithia gazetesi, Rum İşverenler ve Sanayi Federasyonu (OEV) Genel Müdürü Mihalis Antoniu’nun konuyla alakalı açıklamalarına yer verdi.
Habere göre, OEV Genel Müdürü Mihalis Antoniu, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Rum işletmelerin, düzensiz Brexit perspektifi için de hazır olduğunu söyledi.
Antoniu, Brexit gelişmeleri ışığında, yeterli derecede hazırlıklı olduklarını ve belirli zorluklar beklemediklerini ifade etti.
Antoniu, İngiltere’den gelen turistler konusunda ise işletmelerin, diğer pazarlarla ilişkilerin geliştirilmesi için Turizm Müsteşarlığı’yla sürekli temas halinde olduğunu söyledi.
Öte yandan Politis gazetesi, konuyla ilgili haberinde, Birleşik Krallık ile yakın ilişkilere sahip olan Rum ekonomisinde “sterlinin” nasıl hareket edeceği ve İngiltere ekonomisinin kalkınmasını ne kadar etkileyeceği olgularının belirleyici olacağını yazdı.
“KIBRIS VATANDAŞLIĞI”
Alithia gazetesi, bir başka haberinde, yıllardır Güney Kıbrıs ile ilişkisini kesen, Birleşik Krallık’taki 2’nci ve 3’üncü nesil Kıbrıslıların, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne yaklaştıklarını belirtti.
2005 yılına kadar “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı için başvuruların çok az olduğunu belirten gazete, Brexit sürecinin başlamasıyla birlikte bu talebin yüzde 1000 oranında arttığını ve geçen yıl 400 başvuru yapıldığını yazdı.
Gazete ayrıca İngiltere’deki Rum Yüksek Komiserliği’ne açılan 10 telefondan 8’inin, Kıbrıs pasaportu veya kimliğiyle ilgili olduğunu belirtti.
Gazete Kıbrıslı Türklerin çocuklarının da bu konuya yoğun ilgi gösterdiklerini yazdı.
 

Son Güncelleme: 27.03.2019 13:01
Anahtar Kelimeler:
Ingilterenin Abden çıkması
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