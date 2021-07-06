“İngiltere’den Sevgi Dolu Yardım Eli” sloganıyla yardım kampanyası düzenleniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek kampanyaya Edible London, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu ve Euromed Martine Limited katkı koyuyor.

“İngiltere’den Sevgi Dolu Yardım Eli” sloganıyla yürütülen kampanyaya ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Merkezi’nde bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Medi Foundation Başkanı İsmet Medi Koldaş’ın yer aldığı toplantıda çalışmalar hakkındaki son durum değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan KKTK Genel Başkanı Sezen, kampanyaya katkı koyan başta İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler olmak üzere, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Karaokçu, Medi Foundation Başkanı Koldaş ve tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, kampanya çerçevesinde gıda, kıyafet, spor malzemelerinden oluşan yardımların, paydaşlar tarafından oluşturulacak komite tarafından değerlendirilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde yardıma muhtaç aile ve öğrencilere dağıtılacağı kaydedildi.

