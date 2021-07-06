banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şerbetlilerden misiniz?
Şerbetlilerden misiniz?
Çocuklara ‘’zorunlu’’ Covid-19 aşısı gündeme gelebilir
Çocuklara ‘’zorunlu’’ Covid-19 aşısı gündeme...
Düğünler intihar gibi…
Düğünler intihar gibi…
6 Temmuz 2021 Salı gündemi
6 Temmuz 2021 Salı gündemi
banner376

“İngiltere’den Sevgi Dolu Yardım Eli” sloganıyla yardım kampanyası düzenleniyor

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu örgüt ve kuruluşların katkısıyla yardım kampanyası düzenleniyor.

06 Temmuz 2021 Salı 19:15
“İngiltere’den Sevgi Dolu Yardım Eli” sloganıyla yardım kampanyası düzenleniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek kampanyaya Edible London, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu ve Euromed Martine Limited katkı koyuyor.

“İngiltere’den Sevgi Dolu Yardım Eli” sloganıyla yürütülen kampanyaya ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Merkezi’nde bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. 

banner341
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Medi Foundation Başkanı İsmet Medi Koldaş’ın yer aldığı toplantıda çalışmalar hakkındaki son durum değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan KKTK Genel Başkanı Sezen, kampanyaya katkı koyan başta İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler olmak üzere, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Karaokçu, Medi Foundation Başkanı Koldaş ve tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, kampanya çerçevesinde gıda, kıyafet, spor malzemelerinden oluşan yardımların, paydaşlar tarafından oluşturulacak komite tarafından değerlendirilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde yardıma muhtaç aile ve öğrencilere dağıtılacağı kaydedildi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 06.07.2021 19:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de vaka sayısı artmaya devam ediyor
KKTC'de vaka sayısı artmaya devam ediyor
Oktay yarın KKTC'ye geliyor
Oktay yarın KKTC'ye geliyor
Tatar: “Diyarbakır ile Kıbrıs arasında gönül birliği vardır“
Tatar: “Diyarbakır ile Kıbrıs arasında gönül birliği vardır“
KTEZO hükümete çağrı yaptı
KTEZO hükümete çağrı yaptı
Canaltay: “Hedefte fiber optik altyapı ve E-devlet var”
Canaltay: “Hedefte fiber optik altyapı ve E-devlet var”
DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni 7-8 Temmuz’da yapılıyor
DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni 7-8 Temmuz’da yapılıyor
Koç: “Çığır açacak projeler gerçekleştireceğiz”
Koç: “Çığır açacak projeler gerçekleştireceğiz”
Saner'den bakan atamakla ilgili açıklama
Saner'den bakan atamakla ilgili açıklama
YDP Gençlik Kolları CTP’yi ziyaret etti
YDP Gençlik Kolları CTP’yi ziyaret etti
Gürcafer'den sıcak hava açıklaması
Gürcafer'den sıcak hava açıklaması

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim