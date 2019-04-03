İngiltere’de yaşayan bir hastaya Kıbrıs’tan kök hücre

Donör Bora Şöföroğlu, İngiltere’de kanserle mücadele eden bir hastaya yardım eli uzatarak, kök hücre bağışında bulundu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, vakıf donör arşivine yaklaşık on beş yıl önce bir tüp kan örneği vererek kayıt yaptıran Bora Şöföroğlu’nun, kanserle mücadele eden ve İngiltere’de tedavi gören yetişkin bir kadın hastaya, kök hücre bağışı yaparak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut oldu.

Vakıf, tamamen gönüllülük esasını benimseyerek yaptığı bu anlamlı bağış ile ilgili konuşan donör Bora Şöföroğlu’nun verdiği örneğin hiç tanımadığı birisiyle uyum göstermesiyle ilgili çok duygulu anlar yaşadığını ve donör olacağını ilk öğrendiği andan itibaren hiç tereddüt etmeden gönüllü olduğunu vurguladı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tamamen gönüllük esasıyla yaptığı kök hücre bağışıyla büyük bir farkındalık örneği gösteren Bora Şöföroğlu’na bu anlamlı bağışı için sonsuz teşekkürlerini iletti. Özeralp, “Kök hücre bağışı yaklaşık 4 saat süren, verici için hiçbir tehlike taşımayan ve kan alımına benzeyen bir işlemdir. Kök hücreler, özel bir cihaz yardımı ile kanın içerisinden ayrıştırılarak toplanmaktadır” dedi.

Özeralp, Kemal Saraçoğlu Vakfı aracılığıyla bugüne kadar ülkede toplamda 61 donör kök hücre bağışında bulunarak dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan hastalara umut olunduğunu kaydetti.

Öte yandan vakıf vatandaşlara şöyle seslendi:

“Eğer siz de kemik iliği donör kaydı yapmak istersiniz, 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmanız yeterlidir. Daha önceki yıllarda bu amaç için örnek vermiş bireylerin tekrardan örnek vermesine gerek olmamaktadır. Dünya İlik Bankası için kayıtlar KKTC’de, Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan alınmaktadır. Vakıf çalışma saatleri 08:00-16:30 (haftaiçi) olup daha fazla bilgi için www.kemalsaracoglu.org olan vakıf web sitesi ziyaret edilebilir veya +90 (392) 227 0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşabilirsiniz.”