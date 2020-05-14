İngiltere’de koronavirüsü yenen Kıbrıslı Türk, yaşadıklarını anlattı

İNGİLTERE’DE KORONAVİRÜSÜ YENEN KIBRISLI TÜRK ERTAN NAZIM, YAŞADIKLARINI BBC’YE ANLATTI

BBC muhabiri Fergus Walsh geçen ay Londra'daki University College Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde koronavirüse karşı verilen mücadeleyi ekrana taşımıştı.

Fergus Walsh'un haberinde bir isim dikkat çekiyordu: Ertan Nazım.

70 yaşındaki Kıbrıs Türkü Ertan Nazım, Walsh'a, hastalığı yenip eve dönmek istediğini söylerken, "Karım, çocuklarım eve dönmemi bekliyorlar. Bu hastalıkla savaşacağım" demişti.

Ertan Nazım, 11'i yoğun bakımda olmak üzere 26 gün geçirdiği hastanede neler yaşadığını, "koronavirüsle savaşı" nasıl kazandığını, taburcu olduktan sorna BBC Türkçe'ye anlattı.

22 YAŞINDA LEFKOŞA’DAN LONDRA’YA GÖÇTÜ

Ertan Nazım, 1949’da Lefkoşa’da doğdu, ancak 1971’de İngiltere’ye göç etti ve Londra’da yaşamaya başladı.

44 yıldır eşi Margaret ile evli olan Nazım, 4 çocuk ve 7 torun sahibi. Ertan Nazım son 10 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLER VE HASTANEYE YATIŞ SÜRECİ

Ertan Nazım, koronavirüse nasıl yakalandığını ve ilk günlerde neler yaşadığını şu sözlerle aktarıyor:

“İlk önce hanım koronavirüs belirtileri, semptomları gösterdi. Halsizlik, baş ağrısı, ateş gibi. Sonra aynı semptomlar bende de başgösterdi. Nefes almakta zorlanıyordum. Mart sonu beni hastaneye götürdüler. Sonra da yoğun bakıma aldılar. 11 gün yoğun bakımda kaldım.

“BENİ VENTURA DENİLEN CİHAZ KURTARDI”

Yoğun bakıma sevk edildiğinde kendisini hastaneye yeni gelen, aynı zamanda CPAP de denilen Ventura cihazına bağladıklarını anlatan Nazım, bu solunum cihazı sayesinde yoğun bakımda 2-3 günde kendine gelmeye başladığını söyledi.

Kötü hissettiği dönemlerde ailesini ve yakınlarını düşünerek moral bulduğunu ve mücadeleyi bırakmadığını söyleyen Ertan Nazım’ın, hastanede yaşadığı zor günleri hatırladığında zaman zaman gözleri doluyor.

“BİRKAÇ KEZ MÜCADELEYİ BIRAKMAK İSTEDİM, AİLEM AKLIMA GELDİ”

Nazım, mücadeleyi bırakmanın eşiğinden döndüğünü aktarıyor:

“Benim için korkunç bir süreçti. Nefes almakta zorlanıyordum. Birkaç kez kendimi gövermek (koyvermek) istedim. Dedim ‘bırakayım artık gitsin’. Ama beni bekleyen insanlar, ailem, çocuklarım, torunlarım, arkadaşlarım aklıma gelince yeniden gücümü topladım.”

Yoğun bakımda daha iyi duruma geldikten sonra doktorların “2-3 gün içinde eve gidebilirsin” dediklerini söyleyen Nazım, hemşirelerin alkışları arasında taburcu olup eve döndüğünde ailesinin de desteğiyle kendini daha iyi hissetmeye başladığını belirtiyor.

Ertan Nazım, zaman zaman doktorlarıyla görüntülü konuşarak sağlık durumu hakkında bilgi veriyor.

“HERKES DESTEK VERDİ, O DA SAVAŞTI”

Bu süreçte en büyük destekçisi olan eşi Margaret Nazım ise yaşadıklarını şöyle ifade ediyor:

“Herkes onun için çok dua etti. Herkes destek verdi. O da savaştı. O bir savaşçı, o bir Türk. Tüm aile için korku vericiydi. O eve gelene kadar hiçbir şey garanti değildi.”

Ertan ve Margaret Nazım, bu ay evliliklerinin 44.yıldönümünü kutlayacaklar. Ve şüphesiz bu yıldönümünü kolay kolay unutmayacaklar.