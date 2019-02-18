İngiltere\'deki Kıbrıslı Türk Gençler 22 Şubat’ta Buluşuyor

Lefkoşa, 18 Şubat 19 (.): Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), 22 Şubat Cuma akşamı saat 19.30’da Londra’da “Gençlik Buluşması” düzenleyecek.

KTGBİ Başkan Yardımcısı ve Sosyal Aktivite Sorumlusu Bayram Çubuk, 22 Şubat’ta gençlerin tek çatı altında bir araya gelip tanışma ortamı yaratma amacıyla düzenlenen etkinlik hakkında bilgi verdi

Çubuk, İngiltere’de doğup büyüyen ve yaşamakta olan, ya da Kıbrıs’tan İngiltere’ye okumaya veya yaşamaya gelen gençleri bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Etkinliğe tüm gençlerin davetli olduğunu kaydeden Çubuk, etkinliğin 630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresindeki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde yer alacağını duyurdu.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI