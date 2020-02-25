İngiltere’de Yaşayan Türk Gençlerden Oluşan Grup Yenicami Okul Öncesi Eğitim Merkezini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 25 Şubat 2020 (.): İngiltere’de yaşamını sürdüren Türk gençlerden oluşan bir grup, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefkoşa Şubesi’nin desteğiyle Yenicami Okul Öncesi Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret, T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteklediği “Vatanınla Tanış” projesi çerçevesinde gerçekleşti. Ziyarette çocuklara hediyeler verildi.

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