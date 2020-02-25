İngiltere’de Yaşayan Türk Gençlerden Oluşan Grup Yenicami Okul Öncesi Eğitim Merkezini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 25 Şubat 2020 (.): İngiltere’de yaşamını sürdüren Türk gençlerden oluşan bir grup, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefkoşa Şubesi’nin desteğiyle Yenicami Okul Öncesi Eğitim Merkezini ziyaret etti.
(ID/HA) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 25 Şubat 2020 (.): İngiltere’de yaşamını sürdüren Türk gençlerden oluşan bir grup, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefkoşa Şubesi’nin desteğiyle Yenicami Okul Öncesi Eğitim Merkezini ziyaret etti.
Lefkoşa, 25 Şubat 2020 (.): İngiltere’de yaşamını sürdüren Türk gençlerden oluşan bir grup, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefkoşa Şubesi’nin desteğiyle Yenicami Okul Öncesi Eğitim Merkezini ziyaret etti.
(ID/HA) FOTOĞRAFLI