İngiltere'yi sarsan vergi planı rafa kaldırılıyor

Bir süredir İngiliz piyasalarını meşgul eden, çıkar çıkmaz sterlini sarsan vergi planında geri adım atılıyor.

İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt, gelir vergisi kesintisi planının süresiz olarak kaldırılacağını belirtti.

Hunt, alkol vergisini dondurma planının da iptal edileceğini ifade etti.

Hunt şu açıklamaları yaptı: 23 Eylül büyüme planındaki neredeyse tüm değişiklikleri geri alacağız. Temel gelir vergisi oranı süresiz olarak yüzde 20'de kalacak. Enerji fiyatları konusundaki destekleme mekanizmasını gözden geçiriyoruz. Vergi ve harcamalar konusunda zorlu kararlar alınacak.

GERİ ADIM SİNYALİ VERİLMİŞTİ

Planladığı vergi indirimleri nedeniyle Başbakan Liz Truss’ın göreve gelmesinden bu yana sterlin zayıflarken, İngiliz tahvil getirileri uzun yıllardır görülmeyen seviyelere tırmanmıştı.

Finansal piyasalardaki çalkantı sebebiyle Truss, Cuma günü kurumlar vergisi artışını askıya almaktan vazgeçtiklerini açıklamak durumunda kalmıştı. Truss ayrıca piyasalar tarafından şiddetli bir tepki ile karşılanan mini bütçeyi sunan ve 65 milyar sterlinlik acil tahvil alım programını sonlandıracağını duyuran İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) olası piyasa sarsıntısından sorumlu olacağını söyleyen Kwasi Kwarteng’in de görevden ayrılmasını talep etmişti.

Yeni atanan Maliye Bakanı Jeremy Hunt pazar günü BBC’ye verdiği röportajda, Truss’ın planladığı vergi indirimleri konusunda daha fazla geri adım atılıp atılmayacağı yönündeki soruya “hiçbir şey ihtimal dışı değil” yanıtını vermişti.