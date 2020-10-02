“İngiltere'ye, Türkiye üzerinden gidenlere 14 günlük karantinaya tabi tututalacak”

İngiltere hükümeti tarafından alınan bu karar, Kuzey Kıbrıs’tan, Türkiye üzerinden İngiltere’ye gelenleri de kapsıyor. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı ise bunu Londra Gazete’ye doğruladı.
Ulaştırma Bakanlığı’nın Londra Gazete’ye yaptığı açıklama şöyle: “Alınan bu karar çerçevesinden Türkiye üzerinden gelen tüm transit yolcuları 3 Ekim Cumartesi günü, sabah saat 04:00 itibaren evlerinde ya da bildirecekleri adreste karantinaya girmek zorunda olacak. Kuzey Kıbrıs’tan, Türkiye üzerinden gelenlerde 14 günlük karantinaya tabi tututalacak.”