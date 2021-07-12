İngiltere yaşayan çift aşılı vatandaşlarımız karantinasız gelebilecek

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm sektörünün talebi doğrultusunda alınan yeni kararda, çift aşılı KKTC vatandaşlarının negatif PCR sonucunu göstererek İngiltere’den adaya karantinasız girişinin sağlanmasını, önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere'den gelecek vatandaşlara kolaylık sağlandığını, bu konu ile ilgili olarak turizm sektörünün böyle bir talebi olduğunu, bunun gerçekleşmesinden dolayı da memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

“Pazartesi gününden (bugünden) itibaren, İngiltere'nin kırmızı bölgeye alınmasından dolayı gelen yolculara karantina uygulaması istenecekti” diyen Ataoğlu, turizm sektörünün talebi doğrultusunda alınan yeni kararda çift aşılı KKTC vatandaşlarının negatif PCR sonucunu göstererek adaya karantinasız girişinin sağlandığını, bunun önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı resmi sayfasından yapılan bu açıklamanın, İngiltere'de yaşayan KKTC vatandaşlarının “içine su serptiğini” dile getiren Ataoğlu, denetimlerin artırılması ve vakaların tekrardan yönetilebilir seviyeye inmesi ile İngiltere ve diğer ülkelerden de KKTC vatandaşı olmayan aşılı turistlerin katantinasiz gelmesini bekledikerini söyledi.