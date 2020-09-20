İngiltere Türk toplumu Metehan Bebek için seferber oldu!

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.

İlk olarak Türk toplumunun destekleri ile bir yardım kampanyası başlatıldı.

Daha sonra diğer milletlerden insanlarda yardım kampanyasına destek verdiler. Sivil toplum kurumlarının destekleri ile uluslararası yardım kampanyası şekline dönüştü. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.