İngiltere Türk toplumu Metehan Bebek için seferber oldu!

Arkadaşlarım Tuncay ve Zeliha Fidan’ın oğlu Metehan için bir bağış kampanyası başlatıyoruz. Metehan, maalesef Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası. Ona bir gelecek sağlayabilmek için sadece 2 yaş (ve 13 kilo) altındaki bebekler için onaylanan ve $2.1 milyon bedelindeki Zolgensma isimli gen terapisini alması gerekiyor. Ulaşım, konaklama ve konsultasyon gibi diğer maliyetlerle birlikte toplanması gereken bağış miktarı ~$2.4 milyon’ı buluyor. Metehan şu anve maalesef zamanımız çok kısıtlı. Az ya da çok yapacağınız her miktarda bağış Metehan için çok değerli.Lütfen tanıdıklarınızla paylaşın. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.Aileye direkt ulaşmak isteyenler İnstagram () ya da tuncayfidan_ [at] hotmail.com 'dan ulaşabilirler. Bana ulaşmak isteyenler de m.erz [at] hotmail.com adresinden ya da Twitter hesabımdan (@mesuturkiye) ulaşabilirler.Dr Mesut Erzurumluoğlu (Cambridge Üniversitesi, MRC Epidemiology Unit, Addenbrookes Hospital, Cambridge, İngiltere)