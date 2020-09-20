İngiltere Türk toplumu Metehan Bebek için seferber oldu!

Metehan için Resmi izinlerden sonra Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılacak.
Baba Tuncay Fidan: " 11 aylık bebeğimiz Metehan “Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1” hastalığının tedavisini İngiliz Ulusal Sağlık Servisi NHS karşılamıyor.
İlk olarak Türk toplumunun destekleri ile bir yardım kampanyası başlatıldı.
Daha sonra diğer milletlerden insanlarda yardım kampanyasına destek verdiler. Sivil toplum kurumlarının destekleri ile uluslararası yardım kampanyası şekline dönüştü. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.
Metehan bebeğin tedavisi için sadece 2 yaş (ve 13 kilo) altındaki bebekler için onaylanan ve $2.1 milyon bedelindeki Zolgensma isimli gen terapisini alması gerekiyor.
Ulaşım, konaklama gibi diğer maliyetlerle birlikte ihtiyaç olan bağış miktarı $2.4 milyon doları buluyor.
Metehan bebek için İngiltere, Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarından bağış yapmak isteyenler, aşağıdaki linki tıklayarak yardımda bulunabilecekler.
Metehan için bir Banka hesabı açıldı.
LUTON TURKISH COMMUNITY ASSOCIATION NUMBER TWO ACCOUNT
Sort Code 20-53-33
Account No 83357643
SWIFTBIC BUKBGB22
IBAN GB86 BUKB 2053 3383 3576 43
SMA tip 1 hastası Metehan’ın yardımınıza ihtiyacı var!
Dr Mesut Erzurumluoğlu: Arkadaşlarım Tuncay ve Zeliha Fidan’ın oğlu Metehan için bir bağış kampanyası başlatıyoruz. Metehan, maalesef Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası. Ona bir gelecek sağlayabilmek için sadece 2 yaş (ve 13 kilo) altındaki bebekler için onaylanan ve $2.1 milyon bedelindeki Zolgensma isimli gen terapisini alması gerekiyor. Ulaşım, konaklama ve konsultasyon gibi diğer maliyetlerle birlikte toplanması gereken bağış miktarı ~$2.4 milyon’ı buluyor. Metehan şu an 11 aylık ve maalesef zamanımız çok kısıtlı. Az ya da çok yapacağınız her miktarda bağış Metehan için çok değerli.
Lütfen tanıdıklarınızla paylaşın. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Aileye direkt ulaşmak isteyenler İnstagram (@metehan_smajourney) ya da tuncayfidan_ [at] hotmail.com'dan ulaşabilirler. Bana ulaşmak isteyenler de m.erz [at] hotmail.com adresinden ya da Twitter hesabımdan (@mesuturkiye) ulaşabilirler.
Dr Mesut Erzurumluoğlu (Cambridge Üniversitesi, MRC Epidemiology Unit, Addenbrookes Hospital, Cambridge, İngiltere)
Destek veren kurumlar
Luton Türk Kültür ve Eğitim Merkezi (Atilla Üstün: +44 7799891676)
Leicester Türk Kültür ve Eğitim Merkezi (Murat Acar: +44 7833625391)