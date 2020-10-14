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İngiltere Kraliçesi’nin ödül listesinde 2 Kıbrıslı Türk

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in, doğum günü dolayısıyla her yıl verilen İmparatorluk Onur Payesi listesine bu yıl iki Kıbrıslı Türk de girdi. 

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:03
İngiltere Kraliçesi’nin ödül listesinde 2 Kıbrıslı Türk
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Kraliçenin madalya vereceği onur listesindeki 1495 kişi arasında, yaşamını İngiltere’de sürdüren Kıbrıs Türk Celal İzcibayar ve Ayşe Funda Veli de yer aldı.

KKTC Londra Temsilciliği sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla, Ayşe Funda Veli ve Celal İzcibayar’ı kutladı.

Verilen bilgiye göre, kraliçenin ödüle ve unvana layık gördüğü kişi ve kurumların listesi, geçtiğimiz pazartesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından onaylandı ve Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Kraliçe’nin başarıları nedeniyle “Order of the British Empire- BEM” ödülüne layık gördüğü kişiler arasında yer alan yaşamını Londra’da sürdüren Celal İzcibayar,  yaşamını izciliğin gelişmesine adayan ve bu uğurda büyük hizmetler ve özveri gösteren Uluslararası İzci Başkanı sıfatını taşıyor.

Londra’da UK Turkish Scouting ve Turkish Help derneklerini kurarak Türk toplumuna yaptığı faydalı ve gönüllü eğitim ve izcilik faaliyetlerinden dolayı “İngiliz İmparatorluk Madalyasına” layık görülen Celal İzcibayar’a ödülü önümüzdeki günlerde düzenlenecek törende takdim edilecek.

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Her yıl Kraliçe II. Elizabeth’in doğum gününde bilim adamlarından, hizmet sektörüne kadar, farklı alanlarda başarı göstermiş Britanya vatandaşlarına verilen Kraliyet ödüllerinden birinin, 72 yıldır izcilik yapan Celal İzcibayar’a verilmesi İngiltere’de büyük yankı uyandırdı. 

Kraliçe’nin ödüle ve unvana layık gördüğü Celal İzcibayar, 36 yıldır, İngiltere’de Türk izciliğinin gönüllü elçiliğini yaparken, izciliğin kabesi olarak bilinen Gilwell Park’ta yaptığı hizmetlerden dolayı onur ve şeref müzesinde ismi bulunuyor.

Celal İzcibayar, ödülün duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bu madalya izcilikte vermiş olduğum 72 yıl hizmet ve Türk halkına ve İngiltere’de bulunan azınlık toplumlara yapmış olduğum gönüllü yardımlar ve hizmetlerim karşılığında Kraliçe II. Elizabeth tarafından takdir edilerek şahsıma verilmesinden Kıbrıslı bir Türk olarak büyük bir onur duydum.

Kendi ülkemde değer görülmeyen bu hizmetlerin, bir teşekkür belgesi bile düşünülmediği bir ortamda, İngiltere Kraliçesi ve Sayın Boris Johnson tarafından görülmesi ve üstün hizmet madalyası ile ödüllendirilmem bende yarattığı mutluluğu ve duyguyu anlatamam, Bu ödülü Kıbrıs Türk halkı adına ve Kıbrıs Türk izciliği adına alıyorum.”

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Son Güncelleme: 14.10.2020 12:22
Anahtar Kelimeler:
Ayşe Funda VeliCelal Izcibayarİngiltere Kraliçesinin ödül Listesi
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