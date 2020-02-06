banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122284
ALTIN
300.939
DOLAR
5.9849
STERLİN
7.7459
EURO
6.5712
Nasıl endişelenmeyelim!
Nasıl endişelenmeyelim!
En Samimisinden Özersay
En Samimisinden Özersay
Bakanlar Kurulunda 2 Cumhurbaşkan adayı
Bakanlar Kurulunda 2 Cumhurbaşkan adayı
İki Toplumlu ‘’Coronavirüs Siyaseti’’
İki Toplumlu ‘’Coronavirüs Siyaseti’’

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi: “Ümidimiz Seçme Ve Seçilme Hakkımızın Verilmesi”

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, beklentilerinin; “Cumhuriyet Meclisinin, KKTC Anayasası’nın öngördügü vatandaşlık hak ve ödevlerinden olan seçme ve seçilme hakklarını yerine getirebilmeleri için bir çözüm üretmesi ve yurt dışından da parlamentoya temsilci milletvekilleri göndermelerine imkan yaratılması” olduğuınu bildirdi.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi: “Ümidimiz Seçme Ve Seçilme Hakkımızın Verilmesi”

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, beklentilerinin; “Cumhuriyet Meclisinin, KKTC Anayasası’nın öngördügü vatandaşlık hak ve ödevlerinden olan seçme ve seçilme hakklarını yerine getirebilmeleri için bir çözüm üretmesi ve yurt dışından da parlamentoya temsilci milletvekilleri göndermelerine imkan yaratılması” olduğuınu bildirdi.

06 Şubat 2020 Perşembe 15:35
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi: “Ümidimiz Seçme Ve Seçilme Hakkımızın Verilmesi”

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, beklentilerinin; “Cumhuriyet Meclisinin, KKTC Anayasası’nın öngördügü vatandaşlık hak ve ödevlerinden olan seçme ve seçilme hakklarını yerine getirebilmeleri için bir çözüm üretmesi ve yurt dışından da parlamentoya temsilci milletvekilleri göndermelerine imkan yaratılması” olduğuınu bildirdi.

Kemal, Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu oluşumunu gerçekleştiren UBP-HP koalisyon hükümetine teşekkürü bir borç bildiklerini ifade ederek, “Kıbrıs’ta iktidara gelecek her hükümetin, yurt dışındaki Kıbrıs Türk diasporası ile iş birliğine önem vermesi gerektiğini, bunun devletin yücelmesi  adına çok önemli bir görev oldugunu” vurguladı.

banner317
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, konseyin Britanya’daki diasporanın birlikteliği için çalışmalar yapan ve  Kıbrıs’la her dönemde iş birliği içinde bulunan bir çatı kuruluşu olduğuna işaret etti.

Yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının, Kıbrıs’taki parlamentoda temsiliyeti için birçok kez talepte bulunduklarını ancak bugüne kadar konu hakkında bir gelişme yaşanmamış olmasının üzüntü verici olduğunu belirten Kemal, bu çerçevede “Başbakanlığa bağlı olarak ilk kez bir Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu kurulmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını” kaydetti.

Bu kurulun; taleplerinin süratle gerçekleşmesi ve yurt içinde yaşayan vatandaşlar arasında Kıbrıs Türk diasporası hakkında bir farkındalık yaratacagına yürekten inandıklarını belirten Kemal, bu projenin; yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin vatandaşlık hakkını kazanmak için yapıldığını kaydetti.

Son Güncelleme: 06.02.2020 19:07
Anahtar Kelimeler:
İngiltereİngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri KonseyiKktcSeçme Ve Seçilme Hakkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcafer: “hükümetle Görüşme Süreci Başladı”
Gürcafer: “hükümetle Görüşme Süreci Başladı”
Çocukların Eserleri Sergilenecek
Çocukların Eserleri Sergilenecek
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü "Geleneksel Türk Okçuluğu” Kursu Düzenleyecek
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü "Geleneksel Türk Okçuluğu” Kursu Düzenleyecek
Prof. Dr. Benter'den Koronavirüs Ve Sağlık Konferansı
Prof. Dr. Benter'den Koronavirüs Ve Sağlık Konferansı
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Başbakan Tatar, Yeniden Refah Partisi Başkanı ve Heyetini Kabul Etti
Başbakan Tatar, Yeniden Refah Partisi Başkanı ve Heyetini Kabul Etti
Tüketiciler Derneği: “Halk Elektrik Faturasını Ödeyemiyor, Hükümet Enerji Politikalarını Gözden Geçirsin”
Tüketiciler Derneği: “Halk Elektrik Faturasını Ödeyemiyor, Hükümet Enerji Politikalarını Gözden Geçirsin”
Basın-sen’den Çağrı: “Nadir Kimlerin Rüşvet Aldığını Kamuoyuyla Paylaşmalıdır”
Basın-sen’den Çağrı: “Nadir Kimlerin Rüşvet Aldığını Kamuoyuyla Paylaşmalıdır”
Anayasa Değişiklik Yasa Önerisi Meclis Komitesi’nde
Anayasa Değişiklik Yasa Önerisi Meclis Komitesi’nde
Sağlık Bakanlığı: “Her Bireyin Dumansız Temiz Bir Hava Solumak Hakkıdır”
Sağlık Bakanlığı: “Her Bireyin Dumansız Temiz Bir Hava Solumak Hakkıdır”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim